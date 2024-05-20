Футболисты минского «Динамо» обыграли солигорский «Шахтёр» в матче ЧБ

«Горняки» выдают едва ли не худший старт в истории клуба. Четыре мяча из пяти нынешней дуэли забили «динамовцы». Правда, Артем Быков поразил и свои и чужие ворота. Судьба противостояния решилась в концовке. До этого цифры на табло были равными – 2:2. На 89-й минуте Подстрелов устанавливает окончательный счет (3:2) в пользу «Динамо». Из других поединков тура нужно отметить викторию «Немана» и осечку «Славии». Матчи 10-го тура состоятся на этой неделе.