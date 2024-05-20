Прямой эфир

Футболисты минского «Динамо» обыграли солигорский «Шахтёр» в матче ЧБ

20 мая 2024 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В заключительном поединке девятого тура чемпионата страны по футболу минское «Динамо» победило солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты минского «Динамо» обыграли солигорский «Шахтёр» в матче ЧБ-1

«Горняки» выдают едва ли не худший старт в истории клуба. Четыре мяча из пяти нынешней дуэли забили «динамовцы». Правда, Артем Быков поразил и свои и чужие ворота. Судьба противостояния решилась в концовке. До этого цифры на табло были равными – 2:2. На 89-й минуте Подстрелов устанавливает окончательный счет (3:2) в пользу «Динамо». Из других поединков тура нужно отметить викторию «Немана» и осечку «Славии». Матчи 10-го тура состоятся на этой неделе.

# Футбол

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские гимнастки успешно выступили на международном турнире
20 мая 2024 12:39

Белорусские гимнастки успешно выступили на международном турнире

Александра Саснович удачно дебютировала в квалификации Большого шлема
20 мая 2024 12:36

Александра Саснович удачно дебютировала в квалификации Большого шлема

«Весь сезон шли на 3-м месте». Как ХК «Гомель» провёл ЧБ-2024 – пообщались с главным тренером
19 мая 2024 19:59

«Весь сезон шли на 3-м месте». Как ХК «Гомель» провёл ЧБ-2024 – пообщались с главным тренером

Минск присоединился к международному полумарафону One Run. Старт состоялся в десятках городов мира
19 мая 2024 11:34

Минск присоединился к международному полумарафону One Run. Старт состоялся в десятках городов мира

Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по волейболу
18 мая 2024 18:58

Солигорский «Шахтёр» стал чемпионом Беларуси по волейболу

Волейболистки «Минчанки» в одиннадцатый раз выиграли чемпионат Беларуси
18 мая 2024 18:44

Волейболистки «Минчанки» в одиннадцатый раз выиграли чемпионат Беларуси

Арина Соболенко проиграла в финале турнира WTA-1000 в Риме
18 мая 2024 18:42

Арина Соболенко проиграла в финале турнира WTA-1000 в Риме

3 медали выиграли белорусы на этапе Кубка Леднёва по современному пятиборью
18 мая 2024 14:54

3 медали выиграли белорусы на этапе Кубка Леднёва по современному пятиборью

Белоруска Полина Брагинец стала чемпионкой Европы по борьбе
18 мая 2024 14:51

Белоруска Полина Брагинец стала чемпионкой Европы по борьбе

Дедков и Петрушко вышли в полуфинал этапа ЧР по пляжному волейболу
18 мая 2024 14:50

Дедков и Петрушко вышли в полуфинал этапа ЧР по пляжному волейболу

Белорусские стрелки отметились медалями на соревнованиях в Подмосковье
18 мая 2024 14:49

Белорусские стрелки отметились медалями на соревнованиях в Подмосковье

Белорусские шашисты выиграли ещё 4 награды Кубка мира
18 мая 2024 14:48

Белорусские шашисты выиграли ещё 4 награды Кубка мира