Футболисты борисовского БАТЭ одержали пятую победу кряду в играх чемпионата Беларуси. В поединке 22-го тура команда Кирилла Альшевского одолела бобруйскую «Белшину» со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Все мячи в этой встрече были забиты в первом тайме. У победителей отличились Денис Лаптев и Валерий Бочеров, у бобруйчан гол в свой актив записал Илья Сень. Лидерство в чемпионате по-прежнему удерживает минское «Динамо». Следом идут гродненский «Неман» и жодинское «Торпедо». В аутсайдерах – «Энергетик».