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Футболисты борисовского БАТЭ одержали пятую победу кряду в играх чемпионата Беларуси

23 сентября 2023 16:42
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Футболисты борисовского БАТЭ одержали пятую победу кряду в играх чемпионата Беларуси. В поединке 22-го тура команда Кирилла Альшевского одолела бобруйскую «Белшину» со счетом 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты борисовского БАТЭ одержали пятую победу кряду в играх чемпионата Беларуси-1

Все мячи в этой встрече были забиты в первом тайме. У победителей отличились Денис Лаптев и Валерий Бочеров, у бобруйчан гол в свой актив записал Илья Сень. Лидерство в чемпионате по-прежнему удерживает минское «Динамо». Следом идут гродненский «Неман» и жодинское «Торпедо». В аутсайдерах – «Энергетик».

# Футбол Беларуси # Денис Лаптев # Фотофакт

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