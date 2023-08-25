Футболисты БАТЭ без шансов проиграли «Балкани» в квалификации Лиги конференций

Футболисты БАТЭ без шансов проиграли «Балкани» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Итоговые цифры – 4:1 в пользу оппонентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Футболисты БАТЭ без шансов проиграли «Балкани» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Итоговые цифры – 4:1 в пользу оппонентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хотя счет в матче отрыли борисовчане. На 10-й минуте отличился Денис Лаптев. Однако соперники до ухода на перерыв сравняли, а во второй половине встречи довели дело до разгрома. Ответный поединок между дружинами пройдет 31 августа в Венгрии. Проигравший по сумме двух встреч завершит свой еврокубковый сезон.