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Футболисты БАТЭ без шансов проиграли «Балкани» в квалификации Лиги конференций

25 августа 2023 11:56
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Футболисты БАТЭ без шансов проиграли «Балкани» в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций. Итоговые цифры – 4:1 в пользу оппонентов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты БАТЭ без шансов проиграли «Балкани» в квалификации Лиги конференций-1

Хотя счет в матче отрыли борисовчане. На 10-й минуте отличился Денис Лаптев. Однако соперники до ухода на перерыв сравняли, а во второй половине встречи довели дело до разгрома. Ответный поединок между дружинами пройдет 31 августа в Венгрии. Проигравший по сумме двух встреч завершит свой еврокубковый сезон.

# Футбол # Денис Лаптев # Фотофакт

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