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Представлена символическая сборная 14-го тура ЧБ по футболу

02 июля 2024 12:29
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По три игрока минского «Динамо» и солигорского «Шахтера» попали в символическую сборную 14-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Представлена символическая сборная 14-го тура ЧБ по футболу-1

Из стана чемпиона номинированы Политевич, Подстрелов и Селява. Во многом благодаря их стараниям бело-голубые взяли верх над борисовским БАТЭ (2:0) и поднялись на первое место в таблице. От «горняков» делегированы Черник, Ковалевич и Денисюк. Последние забили победный гол в ворота «Торпедо-БелАЗа», а страж ворот сохранил владения в неприкосновенности.

# Футбол Беларуси

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