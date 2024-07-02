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Сборные Франции и Португалии вышли в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу

02 июля 2024 12:26
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Сборные Франции и Португалии вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. Французы минимально прошли бельгийцев. Причем подопечным Дидье Дешама вновь помог автогол, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборные Франции и Португалии вышли в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу-1

Нужно отметить, что они на нынешнем первенстве еще ни разу не забили с игры. Во второй встрече Португалия в серии пенальти дожала словенцев. Диогу Кошта стал первым вратарем в истории, который отразил все 11-метровые в рамках Евро. А капитан португальцев Криштиану Роналду объявил о том, что нынешний чемпионат станет для него последним. В 1/4 финала пиренейцам соперничать с французами.

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