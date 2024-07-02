Сборные Франции и Португалии вышли в 1/4 финала чемпионата Европы по футболу

Нужно отметить, что они на нынешнем первенстве еще ни разу не забили с игры. Во второй встрече Португалия в серии пенальти дожала словенцев. Диогу Кошта стал первым вратарем в истории, который отразил все 11-метровые в рамках Евро. А капитан португальцев Криштиану Роналду объявил о том, что нынешний чемпионат станет для него последним. В 1/4 финала пиренейцам соперничать с французами.