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Франция благодаря автоголу обыграла Австрию, Мбаппе сломали нос

18 июня 2024 11:27
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17 июня на футбольном чемпионате Европы сборная Румынии разгромила команду Украины со счетом 3:0 и возглавила турнирную таблицу группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта виктория стала для румын исторической, первой на Евро за 24 года.

Дружина Бельгии неожиданно уступила со счетом 0:1 словакам. При том, что два гола бельгийского нападающего Ромелу Лукаку были отменены системой VAR. Тем не менее Словакия справилась с напором оппонента и стала автором сенсации чемпионата.

Франция благодаря автоголу обыграла Австрию, Мбаппе сломали нос-1

В поединке сборных Франции и Австрии случился автогол, перелом носа Мбаппе и юбилейная виктория трехцветных под руководством Дидье Дешама.

Франция благодаря автоголу обыграла Австрию, Мбаппе сломали нос-4

Французы одержали минимальную победу над соперником благодаря автоголу на 38-й минуте защитника австрийцев Максимилиана Вебера. Самый драматичный момент случился на исходе матча, когда в результате столкновения с австрийским защитником Килиану Мбаппе сломали нос. Нападающего увезли на скорой. Однако затем он вернулся в базовый лагерь сборной. В течение следующих нескольких дней Мбаппе будет проходить лечение. Килиан Мбаппе не сыграет на групповом этапе из-за травмы носа. Он вернется к поединкам плей-офф в защитной маске.

# Футбол # Ромелу Лукаку # Дидье Дешам # Килиан Мбаппе

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