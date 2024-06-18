Франция благодаря автоголу обыграла Австрию, Мбаппе сломали нос

17 июня на футбольном чемпионате Европы сборная Румынии разгромила команду Украины со счетом 3:0 и возглавила турнирную таблицу группы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Эта виктория стала для румын исторической, первой на Евро за 24 года.

Дружина Бельгии неожиданно уступила со счетом 0:1 словакам. При том, что два гола бельгийского нападающего Ромелу Лукаку были отменены системой VAR. Тем не менее Словакия справилась с напором оппонента и стала автором сенсации чемпионата.