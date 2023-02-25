Добыли необходимые баллы. Минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ

Отметим, чтобы гарантировать заветную стадию, «зубрам» необходимо было сегодня, 25 февраля, набрать лишь один балл. Они в яркой и упорной борьбе добыли целых два. И теперь «Спартаку» нас не догнать. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. В составе минчан отличился Ник Меркли. В заключительной 20-минутке победу подопечным Вудкрофта принес Джозеф Душак. В плей-офф у «зубров» серьезный оппонент – это СКА. Первый поединок дружины проведут в Санкт-Петербурге 1 марта, а 5-го встретятся уже в Минске.

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