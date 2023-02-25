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Добыли необходимые баллы. Минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ

25 февраля 2023 19:47
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» на выезде обыграло «Витязь» и вышло в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Добыли необходимые баллы. Минское «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ-1

Отметим, чтобы гарантировать заветную стадию, «зубрам» необходимо было сегодня, 25 февраля, набрать лишь один балл. Они в яркой и упорной борьбе добыли целых два. И теперь «Спартаку» нас не догнать. В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. В составе минчан отличился Ник Меркли. В заключительной 20-минутке победу подопечным Вудкрофта принес Джозеф Душак. В плей-офф у «зубров» серьезный оппонент – это СКА. Первый поединок дружины проведут в Санкт-Петербурге 1 марта, а 5-го встретятся уже в Минске.  

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# Хоккей # Крэйг Вудкрофт # Джозеф Душак # Ник Меркли # Фотофакт

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