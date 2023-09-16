В Белграде стартовал чемпионат мира по борьбе с участием белорусов

В Белграде стартовал чемпионат мира по борьбе, в котором принимают участие белорусские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нашу национальную команду на турнире представляют 26 атлетов. В программе чемпионата – соревнования по вольной, греко-римской и женской борьбе, в каждом виде будут разыграны награды в десяти весовых категориях.

16 сентября уже прошли отборочные поединки среди борцов вольного стиля. Полуфиналы запланированы на вечернюю сессию. Первые медали найдут своих обладателей 17 сентября. Важно отметить, что на турнире будут разыграны лицензии для участия в летних Олимпийских играх 2024 года.