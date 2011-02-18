Этап Кубка мира по фристайлу в Раубичах: с Московского автовокзала столицы болельщиков будут возить спецрейсы

В нем примут участие около сотни лыжников из США, Канады, Австралии, Японии, Чехии, Великобритании, Китая.
Отметим, в копилке белорусов за суверенную историю больше сотни медалей этапов кубка мира. Наши акробаты привозили награды из США, Канады, Чехии и Китая.
Один из фаворитов Кубка мира — белорус Антон Кушнир, полномочный обладатель Хрустального глобуса-2010. В новом сезоне он дважды становился победителем этапов Кубка мира и завоевал бронзовую медаль первенства планеты.
Выступят также Максим Густик, Денис Осипов и дебютантка национальной сборной Беларуси 18-летняя Анна Гуськова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Для зрителей будут созданы самые комфортные условия. С Московского автовокзала столицы болельщиков будут возить спецрейсы. В Раубичах оборудованы дополнительные трибуны, на которых смогут разместиться 4 тысячи человек.