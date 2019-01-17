Илья Ивашко завершил выступление на Australian Open

Новости Беларуси. Белорусы продолжают выступление на кортах Мельбурна. Матч второго круга одиночного разряда проводил наш Илья Ивашко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперник 27-летний испанец Пабло Каррено-Буста. 2 часа 16 минут провели соперники на корте. За это время Ивашко сделал 11 эйсов против 5 у испанца.