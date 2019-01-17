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Илья Ивашко завершил выступление на Australian Open

17 января 2019 10:54
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Новости Беларуси. Белорусы продолжают выступление на кортах Мельбурна. Матч второго круга одиночного разряда проводил наш Илья Ивашко,  сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Ивашко завершил выступление на Australian Open-1

Соперник 27-летний испанец Пабло Каррено-Буста. 2 часа 16 минут провели соперники на корте. За это время Ивашко сделал 11 эйсов против 5 у испанца.

Илья Ивашко завершил выступление на Australian Open-4

В остальных компонентах игры белорус уступал сопернику и как итог – 2:6, 3:6, 6:7.

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# Теннис # Фотофакт

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