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Егор Шарангович и Алексей Протас помогли свои командам одержать победы в НХЛ

13 марта 2026 11:30
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Егор Шарангович и Алексей Протас отличились за свои клубы в лучшей лиге мира и помогли им одержать победы над оппонентами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий «Калгари» вписал свое имя под четвертой шайбой огоньков в матче против «Нью-Джерси». Соперник смог выровнять счет, но победа все же осталась за командой белоруса – 5:4. Наш форвард провел на льду 16,5 минут, за которые он совершил три броска, допустил одну потерю и завершил поединок с коэффициентом полезности «+1». В другом противостоянии Алескей Протас ассистировал на победное взятие ворот в битве с «Баффало». Итог – виктория 2:1. Айс-тайм соотечественника – 16 минут и 37 секунд. На его счету два броска, один силовой прием и одна потеря. В графе полезности – «+1».

# Хоккей

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