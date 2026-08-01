Минское «Динамо» начало второй этап предсезонной подготовки

1 августа минское хоккейное «Динамо» полностью вышло из отпуска. К тренировкам приступили игроки, у которых есть односторонние контракты, на данный момент их 13, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Несомненно, основное изменение межсезонья – новый главный тренер. Им, напомним, стал Сергей Брылин. И если молодежь уже имела возможность познакомится с наставником, то лидерам команды, в том числе и легионерам, только предстоит окунуться в процесс подготовки. Они проходят углубленный медосмотр и начинают учебно-тренировочный сбор.

Зак Фукале, вратарь ХК «Динамо-Минск»:

После сезона всегда нужно несколько недель для того, чтобы перезарядиться и провести время дома. А дальше начинаешь усердно готовиться, работать на льду и на земле. Делать все, чтобы быть готовым к сезону. Первые дни нужны для того, чтобы вернуться в ритм ежедневных тренировок. В межсезонье игроки обычно не тренируются каждый день или два раза в день. Сейчас будем возвращаться в ритм, входить в распорядок и усердно работать для того, чтобы через месяц быть готовыми к первой игре сезона.