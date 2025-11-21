Определены победитель и призёры турнира «Золотая ракетка»

Яркие матчи, борьба до последнего розыгрыша и отличные призы. Таким запомнится участникам финальный этап республиканского турнира «Золотая ракетка», организованного Президентским спортивным клубом в партнерстве с теннисной федерацией. Лучших определяли команды, составленные из игроков до 12 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

До решающей стадии добрались четыре столичные дружины. Чтобы максимально насытить игровой практикой детей, каждая встречалась с каждой. В итоге стопроцентный результат показала сборная Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису. Хозяева кортов захватили лидерство после первого дня и не дали никому усомниться в превосходстве. Вторым стал городской центр. Тройку лучших замкнула СДЮШОР «Смена».

Денис Коренец, тренер команды Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису:

С такой командой, которая у меня была, подготовка шла просто великолепно. Дети помогали мне, я помогал им. И другого результата быть не могло. Думаю, они подтвердят.