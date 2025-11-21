Определены победитель и призёры турнира «Золотая ракетка»
Яркие матчи, борьба до последнего розыгрыша и отличные призы. Таким запомнится участникам финальный этап республиканского турнира «Золотая ракетка», организованного Президентским спортивным клубом в партнерстве с теннисной федерацией. Лучших определяли команды, составленные из игроков до 12 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
До решающей стадии добрались четыре столичные дружины. Чтобы максимально насытить игровой практикой детей, каждая встречалась с каждой. В итоге стопроцентный результат показала сборная Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису.
Хозяева кортов захватили лидерство после первого дня и не дали никому усомниться в превосходстве. Вторым стал городской центр. Тройку лучших замкнула СДЮШОР «Смена».
Денис Коренец, тренер команды Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису:
С такой командой, которая у меня была, подготовка шла просто великолепно. Дети помогали мне, я помогал им. И другого результата быть не могло. Думаю, они подтвердят.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
Когда разговариваешь с ребятами, с детьми, они говорят, что очень сложно играть. Я говорю: почему? Знаете, когда один я проиграю, я злой, конечно, расстроен, но я проиграл. А когда у меня команда, друзья по команде, когда у меня школа, тренер, гораздо больше ответственности.
Улыбок, сувениров и медалей было действительно много. С призами оказались даже те, кто не дотянул до пьедестала. Организаторы превратили финал в праздник. Он наверняка запомниться юным теннисистам на всю будущую карьеру. Остается только пожелать, чтобы она была долгой. Возможно, на этих кортах уже стоит последовательница Арины Соболенко.