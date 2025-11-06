Белорусские борцы готовятся к турниру Александра Карелина «Сила традиций»

Международный турнир трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина «Сила традиций» всегда проходит с белорусским представительством. Вот и на этот раз в Новосибирск отправятся 9 наших атлетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня в борьбе защита в партере одна из главных составляющих. Если борец не владеет искусством защиты, успеха не будет. Тренировка начинается со специального упражнения на оборонительные качества, собственно, и завершает так же.

Эти ребята все относятся к кадетскому возрасту, на следующей неделе у них в календаре республиканская спартакиада, а вот 9 из них отправятся на международный турнир «Сила традиций». Предстоящие соревнования особенные, ведь их идейный вдохновитель сам Александр Карелин.