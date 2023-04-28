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«Минск» обыграл «СПБ УОР-2» на Открытом Кубке России по хоккею на траве

28 апреля 2023 15:39
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«Минск» завершил свидание с УОРом из Санкт-Петербурга на Открытом Кубке России по хоккею на траве. Причем победно. Подрастающее поколение питерцев мало что смогло показать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Минск» обыграл «СПБ УОР-2» на Открытом Кубке России по хоккею на траве-1

Отечественные спортсмены выглядели значительно сильнее и добились уверенной виктории – 4:1. Обладатель Кубка России будет определен 2 мая.  

# Хоккей # Фотофакт

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