«Минск» обыграл «СПБ УОР-2» на Открытом Кубке России по хоккею на траве

«Минск» завершил свидание с УОРом из Санкт-Петербурга на Открытом Кубке России по хоккею на траве. Причем победно. Подрастающее поколение питерцев мало что смогло показать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Минск» завершил свидание с УОРом из Санкт-Петербурга на Открытом Кубке России по хоккею на траве. Причем победно. Подрастающее поколение питерцев мало что смогло показать, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отечественные спортсмены выглядели значительно сильнее и добились уверенной виктории – 4:1. Обладатель Кубка России будет определен 2 мая.