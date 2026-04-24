ХК «Динамо-Минск» провел заключительную пресс-конференцию сезона

Сезон получился ярким и запоминающимся. Но до конца задуманное реализовать не удалось. Таков лейтмотив итоговой пресс-конференции хоккейного клуба «Динамо-Минск». В текущем чемпионате «зубры» впервые в истории финишировали на итоговом пятом месте и зашли в плей-офф со второй позиции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Журналистов интересовала судьба игроков и тренерского штаба. По словам генерального директора Артема Каркоцкого, кадровые вопросы будут решены до 31 мая. Наставник Дмитрий Квартальнов отказался рассказать, продолжит ли он работать в Минске.

Специалист считает, что определяющим матчем четвертьфинальной серии с «Ак Барсом» стал четвертый, в котором наши парни уступили – 0:4. Рулевой подчеркнул, что белорусам не хватило физических кондиций, глубины состава и подписания нужных исполнителей.

Приятных моментов на протяжении сезона было предостаточно. Вспоминаются в первую очередь постоянные аншлаги на «Минск-Арене». Команда стала действительно народной. Сэм Энас едва не побил рекорд лиги по очкам за регулярку, Андрей Стась провел тысячный матч в форме «Динамо», а Вадим Шипачев отметился тысячным очком. Все это уже стало историей.

Артем Каркоцкий, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Когда еще у нас будет белорус, который проведет тысячу матчей? Тысячная игра нашего капитана – это, наверное, один из топовых событий. Для меня важна работа в команде, что в общем и в целом клуб двигается вперед. Для меня важно, что у нас 38 аншлагов. Это, наверное, самый главный показатель, потому что народ не обманешь. Важно то, что у нас удалось перевернуть понимание и отношение людей к команде. Когда раньше, возможно, к поражениям относились как само собой разумеющееся. А сейчас победа – само собой разумеющееся.

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Поверьте, очень много было сделано. Команда совершенно стала другой, реально другой. И, в общем-то, на нее стали по-другому все реагировать. Появились наши ребята, которые реально играли ведущие роли. Те результаты, которые были поставлены, мы их все-таки достигали.

Каким будет клуб в новом соревновательном году, узнаем позже. За лето менеджменту предстоит проделать огромную работу.