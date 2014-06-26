ЧМ-2014 по футболу. Из сборной Ганы выгнали двух футболистов перед матчем с Португалией

ЧМ-2014 по футболу. Полузащитник Салли Мунтари и нападающий Кевин-Принс Боатенг не сыграют против Португалии в матче за выход в плей-офф.

Каковы шансы Ганы на выход в 1/8, читайте здесь!

Во время тренировки в Майсео на этой неделе между Мунтари и Боатенгом произошла потасовка, после чего Боатенг позволил себе вступить в перепалку, благо словесную, еще и с главным тренером команды Квеси Аппиа. Кевин свою вину не признает. Более того, по версии футболиста, виноват тренер.

Кевин-Принс Боатенг, нападающий сборной Ганы:

Мы с Мунтари просто дурачились на тренировке, но Аппиа отправил нас в раздевалку. Я подошел к нему, чтобы спросить в чем дело, а он начал кричать на меня. Я его не оскорблял, а в свой адрес услышал «Fuck off».

И все же после инцидента наставник сборной принял решение на неопределенный срок отстранить игрока от участия в матчах.

А на днях, 24 июля, Кевин и его друг Салли вели переговоры о выплате футболистам сборной Ганы премиальных перед матчем с Португалией. В противном случае команда отказывалась лететь на матч.

Федерации футбола страны пришлось пойти на уступки и заплатить игрокам сборной по 100 тысяч долларов наличными.

Однако, этим история не закончилась. Как сообщает ФИФА, футболистами было совершено неспровоцированное нападение на представителей Федерации футбола Ганы.

Оба футболиста уже покинули расположение сборной. Официальных комментариев от представителей сборной на данный момент не поступало.

Матч состоится 26 июня в 19.00 по белорусскому времени.

За новостями чемпионата мира по футболу следите с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by!