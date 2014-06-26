Ясин Брахими о матче с Россией: Сделаем все, чтобы победить

ЧМ-2014 по футболу. Россия и Алжир встретятся в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу 26 июня в 23.00 по белорусскому времени.

Для выхода в 1/8 финала алжирцев может устроить и ничья, а подопечным Фабио Капелло необходимо выигрывать.

При этом полузащитник сборной Алжира Ясин Брахими в преддверии матча против России отметил, что встреча будет тяжелой, но его команда не собирается играть на ничью.

Ясин Брахими, полузащитник сборной Алжира:

Мы очень серьезно настроены. Постараемся победить Россию, хотя знаем, что это будет крайне тяжело. Я надеюсь, что нам удастся это сделать и выйти в 1/8 финала турнира. Будем бороться за наши семьи, народ и болельщиков. Постараемся именно победить, так как ничья не гарантирует нам выхода в следующую стадию. Кроме того, игра на ничейный результат не отвечает нашим принципам. Сделаем все, чтобы победить и вновь показать хорошую игру.

Сборная России, в свою очередь, тоже рассчитывает лишь на победу. Капитан Василий Березуцкий заявил, что команда осознает возложенную на нее ответственность и обещает бороться до конца.

Но, к сожалению, просто выиграть россиянам недостаточно. На выход/не выход сборной из группы будет влиять исход матча Бельгия - Южная Корея.

При каком раскладе Россия может попасть в плей-офф, читайте здесь!

Напомним, поединки 1/8 пройдут с 28 июня по 2 июля.

Игры 1/4 назначены на 4 - 5 июля.

Полуфинальные матчи состоятся 9 и 10 июля.

Матч за третье место и финальный поединок пройдут 13 июля.

Живут футболом сразу 12 бразильских городов. Белу-Оризонти, Бразилиа, Куяба, Куритиба, Форталеза, Порту-Алегри, Ресифи, Салвадор, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро.

Кофе, карнавалы в Рио. По количеству городов-миллионеров Бразилия официально на 3 месте в мире после Китая и Индии.

Еще одна визитная карточка Рио-де-Жанейро – один из самых длинных в мире мостов. Длина его 14 километров. Еще больше фактов о Бразилии вы узнаете из программы «Картина мира». Смотрите видео!

За новостями чемпионата мира по футболу следите с 12 июня по 13 июля вместе с ctv.by!