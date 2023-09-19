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Чемпионат мира по борьбе. Предварительные результаты у девушек

19 сентября 2023 14:17
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На чемпионате мира по борьбе в Сербии к этой минуте на ковер выходили две из четырех белорусок. Девушки пока выступают не в пример лучше парней, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат мира по борьбе. Предварительные результаты у девушек-1

Так, Ксения Станкевич легко взяла верх над представительницей Бразилии Да Силвой – 10:0. Уверенно движется по турнирной сетке и Анастасия Зименкова. Соперница из Казахстана достойного сопротивления оказать не смогла – 6:1. Чуть позже в соревнования вступят Татьяна Павлова и серебряный призер Олимпийских игр Ирина Курочкина.

# Борьба # Татьяна Павлова # Ирина Курочкина # Ксения Станкевич # Фотофакт

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