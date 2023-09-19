Чемпионат мира по борьбе. Предварительные результаты у девушек

На чемпионате мира по борьбе в Сербии к этой минуте на ковер выходили две из четырех белорусок. Девушки пока выступают не в пример лучше парней, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На чемпионате мира по борьбе в Сербии к этой минуте на ковер выходили две из четырех белорусок. Девушки пока выступают не в пример лучше парней, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Так, Ксения Станкевич легко взяла верх над представительницей Бразилии Да Силвой – 10:0. Уверенно движется по турнирной сетке и Анастасия Зименкова. Соперница из Казахстана достойного сопротивления оказать не смогла – 6:1. Чуть позже в соревнования вступят Татьяна Павлова и серебряный призер Олимпийских игр Ирина Курочкина.