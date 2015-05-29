Чемпионат Европы по подманиваю птицы и зверя подражанием звуков прошел в «Беловежской пуще»

Новости Беларуси. Впервые в «Беловежской пуще» прошел чемпионат Европы вабильщиков. Проще говоря, охотников, которые подманивают птицу или зверя, подражая их звукам. Участники из Германии, Польши, Литвы, Франции и не только соревновались в искусстве имитации голоса оленя. Для этого, кстати, применяют самые разные инструменты. Например, морские раковины или бычьи рога. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ услышала звуки дикой природы.

Подрожать крику оленя на языке охотников – значит вабить зверя. Причем спортсмены–вабильщики уверены: их язык общения с природой интернациональный. Хайко Йоханнес на европейское первенство в Беловежскую пущу приехал из Германии. Русским языком не владеет, но единомышленники его отлично понимают.

Олень – животное осторожное, поэтому подойти к нему на расстояние выстрела практически невозможно. Зато можно перехитрить и подозвать к себе. Что бы сохатый поверил и начал переговоры, спортсмены идут на различные ухищрения: имитируют голос оленя в поиске второй половины, выманивают соперника на поединок и даже копируют голос самца-победителя возле гарема.

В арсенале спортсменом специальные трубы и даже рога, которые усиливают голос. Но главное – виртуозное владение собственными голосовыми связками.

Хайко Йоханнес, участник европейского чемпионата вабильщиков оленей (Германия):

Умение правильно сымитировать голос оленя посредствам своего голосового аппарата – необходимое искусство для охотника. И как он им владеет, говорит о его охотничьем профессионализме.

Юрий Шумский, председатель Республиканского Совета Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Я этим заболел – имитацией голов животных. Начал с утки, дальше лось, олень и другие звери. Хайко, чехи, поляки, словаки, сербы – одинаковые по призванию, по увлечению люди, которые здесь собрались и будут соревноваться. Это своеобразный клуб по интересам.

Звериный крик на чемпионате Европы будут имитировать 27 спортсменов из 9 стран мира. Оценивать участников жюри будет вслепую, полагаясь лишь на свой опыт и безупречный слух.

Владимир Козловский, главный охотовед Республиканского Совета Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Не услышав, например, в природе оленя, сложно оценить уровень мастерства того или иного вабильщика.

К слову, соревнования вабильщиков Европейского уровня на просторах СНГ проходят впервые за свою 17-летнюю историю существования этого чемпионата. Иностранные гости уже отметили: беловежская пуща идеально подходит для тесного общения с природой.