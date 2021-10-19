ЧЕ по боксу. Белорусские спортсмены пробились в три четвертьфинала

Новости Беларуси. В Черногории продолжается юниорский чемпионат Европы по боксу. Белорусские спортсмены смогли пробиться в три четвертьфинала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В весовой категории до 54 килограммов Владислав Смоловский оказался сильнее соперника из Румынии. Противник Ефима Аверченко на бой не явился, из-за чего парень сразу прошел в следующий этап соревнования. А в весе до 63,5 килограммов Матвей Давыдов одолел оппонента из Чехии. Соревнования продлятся до 24 октября.