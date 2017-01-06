Было очень интересно узнать про блицкриг: швейцарские хоккеисты посетили музей ВОВ

Новости Беларуси. Тем временем, участники Рождественского турнира продолжают знакомиться с белорусской столицей. Команда Швейцарии 6 января посетила музей Великой Отечественной войны.

Участники ледовых баталий с неподдельным интересом рассматривали диорамы военных сражений. Для швейцарских хоккеистов эта страница истории Беларуси оказалась особенно интересной. Ведь во время войны Швейцария сохраняла нейтралитет.

Игроки обошли все залы крупнейшего хранилища военных раритетов, впечатлились оригинальной техникой военных лет, артефактами и реальными историями белорусских героев, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Андрес Эггер, защитник команды Швейцарии:

Мы увидели много интересных вещей, о которых раньше не имели представления. Видно, сколько усилий пришлось приложить белорусскому народу, чтобы восстановить полностью разрушенный Минск после войны. Это удивительно. И нам очень нравится современный город, впечатлили Дворец Независимости, «Минск-Арена», где мы вчера побывали на матче. Программа турнира очень хорошо организована, мы рады возможности больше узнать о Минске.

Кристоф Тоблер, нападающий команды Швейцарии:

Я впервые побывал в подобном музее и остался под большим впечатлением! Здесь наглядно представлено, насколько пострадало население Беларуси во время войны. Было очень интересно узнать про блицкриг и другие исторические факты. Здорово, что вы так бережно храните историю. Мне очень нравится ваша страна и сердечные люди. Очень хочется вернуться сюда снова!