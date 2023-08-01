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Минская область встретила первую делегацию на II Игры стран СНГ

01 августа 2023 14:08
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Новости Беларуси. Первую делегацию на II Игры стран СНГ встретила Минская область. Команду Республики Таджикистан хлебосольно приняли в Солигорске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская область встретила первую делегацию на II Игры стран СНГ-1

Гостей приветствовали с традиционным караваем и песней. Здесь же, в столице шахтеров, и разместится сборная. Всего на II Играх стран СНГ свое мастерство покажут более 100 таджикских спортсменов.

Минская область встретила первую делегацию на II Игры стран СНГ-4

Равшан Хайдаров, старший тренер команды Таджикистана по греко-римской борьбе:
Мы не ожидали, если честно, так красиво и уютно нас встретили, принимали. Очень большое спасибо. Мы очень рады и надеемся, что на этих соревнованиях завоюем хорошие медали. И хорошие впечатления у нас будут в дальнейшем от Республики Беларусь.

Минская область встретила первую делегацию на II Игры стран СНГ-7

Сейчас у атлетов есть время для тренировок. Первые соревнования пройдут в субботу, 5 августа, в спортивном комплексе «Шахтер». Завтра в Минской области встретят представителей Туркменистана.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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