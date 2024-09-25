Братья Протасы впервые сыграли вместе за «Вашингтон»

Братья Протасы впервые сыграли вместе, выйдя в составе «Вашингтона» против «Бостона», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок для столичного клуба не увенчался успехом, уступив хозяевам – 2:4. Белорусам набрать очки также не удалось. Алексей отыграл 16 минут, Илья чуть более 13, а в конце второго периода братья вышли на лед в одной связке. Попытка забросить в ворота шайбу была у старшего, однако и то не получилось.

20-летний форвард Егор Сидоров помог «Анахайму» одержать волевую победу над «Сан-Хосе» – 4:3. Нападающий провел на льду почти 14 минут и забросил шайбу. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.