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«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей

05 ноября 2018 10:36
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Новости Беларуси. В Беларуси есть отличный молодой проект, тем не менее уже достаточно известный – футбольный клуб «Крумкачы», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. О них уже многие забыли, но команда, по всей видимости, готовится ко второму пришествию.

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-1

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-3

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-5

Они уже оформили выход в первую лигу и, кажется, настроены очень серьезно. Корреспондент Ирина Петыш убедилась, что несмотря на любую погоду «вороны» усердно работают.

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-8

Алексей Ходневич, нападающий НФК «Крумкачы»:
Это единственная команда в Беларуси, у которой такая душевная, семейная атмосфера на матчах. Как бы нам тяжело не было, нас всегда поддерживали наши преданные болельщики. Это очень приятно. Это дополнительный стимул.

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-11

Алексей Важник, специалист по работе с болельщиками:
Только выяснилось, что команда не сможет принять участие в Высшей лиге. Стал вопрос – что делать? Болельщики были той движущей силой, которая заставила заняться заявкой и собирать футболистов.

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-14

Алексей Кучук, главный тренер НФК «Крумкачы»:
Команду собирали за две недели до чемпионата. Абсолютно новая команда, новый клуб. Первые три-четыре месяца были очень сложные, скомканные, потому что нужно было добиваться результата каждую неделю. Сейчас, я думаю, всё хорошо.

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-17

Андрей Зыль, болельщик НФК «Крумкачы»:
Для большинства футболистов было немножко непривычно такое отношение болельщиков к матчу, к игре, к персонам. То, что люди могут болеть, невзирая на результат, и поддерживать в любом случае.

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-20

Ярослав Богунов, нападающий НФК «Крумкачы»:
Уровень, конечно, другой, но все равно профессионалы отличатся от любителей – тем, что в любой команде, в любой лиге нужно показывать результат и максимум делать от себя. От себя максимум я делаю, команда делает. Счастлив, что вернулся. Не так много мест, где тебя ждут.

Алексей Ходневич:
Для нас определенные испытания, определенный стимул восполнить несправедливость, которая случилась. И поскорее постараться приложить все силы, чтобы вернуться в высший дивизион. Каждая цель маленькая. Шаг за шагом мы проходим весь чемпионат.

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-23

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-25

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-27

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-29

Алексей Важник:
Во всех городах, куда бы мы не ездили – Горки, Ивацевичи, Клецк, Осиповичи – по 50-100 человек ездили на выезды – это очень много. Есть люди, организовываются сами, общаются. Берут друг друга на своих автомобили. Это, наверное, больше для них, чем просто игра – это жизнь: их и наша, вместе с командой.

Андрей Зыль:
В большинстве клубов, к сожалению, отсутствует. Есть такая грань, линия, которая отталкивает людей.

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-32

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-34

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-36

Алексей Кучук:
Каждый болельщик имеет свое мнение: как я, как и вы. Он может здравое зерно сказать, обязательно надо прислушиваться.

И вы прислушиваетесь?

Алексей Кучук:
Конечно.

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-39

Александра Зыль, болельщик НФК «Крумкачы»:
Нам было очень приятно во второй лиге увидеть тех болельщиков, которых мы видели в Высшей лиге. То есть болельщики, которые тоже ходили семьями, продолжают приходить. И было очень приятно видеть те же лица знакомые.

Алексей Ходневич:
Даже когда сводит ноги, ты понимаешь, что ради этих людей ты должен через не могу.

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-42

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-44

Алексей Важник:
Мы открыты для всех. Все, кто любит футбол, кто любит быть в этом движении, приходите, делитесь своими идеями. Быть в футболе на самом деле проще, чем кажется.

Ярослав Богунов:
В первую лигу уже вышли, в следующем году – в высшую выйдем. Всё по плану.

Андрей Зыль:
Второй приход должен быть с фундаментом. Если будем так дальше идти, то всё будет хорошо. Будет и высшая лига.

Настрой сейчас какой?

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-47

Алексей Ходневич:
Боевой. По-другому у нас не бывает.

«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей-50

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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