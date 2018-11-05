«Болеть, невзирая на результат». Тренер, игроки и болельщики ФК «Крумкачы» о том, как футбол объединяет людей

Новости Беларуси. В Беларуси есть отличный молодой проект, тем не менее уже достаточно известный – футбольный клуб «Крумкачы», сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. О них уже многие забыли, но команда, по всей видимости, готовится ко второму пришествию.

Они уже оформили выход в первую лигу и, кажется, настроены очень серьезно. Корреспондент Ирина Петыш убедилась, что несмотря на любую погоду «вороны» усердно работают.

Алексей Ходневич, нападающий НФК «Крумкачы»:

Это единственная команда в Беларуси, у которой такая душевная, семейная атмосфера на матчах. Как бы нам тяжело не было, нас всегда поддерживали наши преданные болельщики. Это очень приятно. Это дополнительный стимул.

Алексей Важник, специалист по работе с болельщиками:

Только выяснилось, что команда не сможет принять участие в Высшей лиге. Стал вопрос – что делать? Болельщики были той движущей силой, которая заставила заняться заявкой и собирать футболистов.

Алексей Кучук, главный тренер НФК «Крумкачы»:

Команду собирали за две недели до чемпионата. Абсолютно новая команда, новый клуб. Первые три-четыре месяца были очень сложные, скомканные, потому что нужно было добиваться результата каждую неделю. Сейчас, я думаю, всё хорошо.

Андрей Зыль, болельщик НФК «Крумкачы»:

Для большинства футболистов было немножко непривычно такое отношение болельщиков к матчу, к игре, к персонам. То, что люди могут болеть, невзирая на результат, и поддерживать в любом случае.

Ярослав Богунов, нападающий НФК «Крумкачы»:

Уровень, конечно, другой, но все равно профессионалы отличатся от любителей – тем, что в любой команде, в любой лиге нужно показывать результат и максимум делать от себя. От себя максимум я делаю, команда делает. Счастлив, что вернулся. Не так много мест, где тебя ждут. Алексей Ходневич:

Для нас определенные испытания, определенный стимул восполнить несправедливость, которая случилась. И поскорее постараться приложить все силы, чтобы вернуться в высший дивизион. Каждая цель маленькая. Шаг за шагом мы проходим весь чемпионат.

Алексей Важник:

Во всех городах, куда бы мы не ездили – Горки, Ивацевичи, Клецк, Осиповичи – по 50-100 человек ездили на выезды – это очень много. Есть люди, организовываются сами, общаются. Берут друг друга на своих автомобили. Это, наверное, больше для них, чем просто игра – это жизнь: их и наша, вместе с командой. Андрей Зыль:

В большинстве клубов, к сожалению, отсутствует. Есть такая грань, линия, которая отталкивает людей.

Алексей Кучук:

Каждый болельщик имеет свое мнение: как я, как и вы. Он может здравое зерно сказать, обязательно надо прислушиваться. И вы прислушиваетесь? Алексей Кучук:

Конечно.

Александра Зыль, болельщик НФК «Крумкачы»:

Нам было очень приятно во второй лиге увидеть тех болельщиков, которых мы видели в Высшей лиге. То есть болельщики, которые тоже ходили семьями, продолжают приходить. И было очень приятно видеть те же лица знакомые. Алексей Ходневич:

Даже когда сводит ноги, ты понимаешь, что ради этих людей ты должен через не могу.

Алексей Важник:

Мы открыты для всех. Все, кто любит футбол, кто любит быть в этом движении, приходите, делитесь своими идеями. Быть в футболе на самом деле проще, чем кажется. Ярослав Богунов:

В первую лигу уже вышли, в следующем году – в высшую выйдем. Всё по плану. Андрей Зыль:

Второй приход должен быть с фундаментом. Если будем так дальше идти, то всё будет хорошо. Будет и высшая лига. Настрой сейчас какой?