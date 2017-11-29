Бильярдистка Маргарита Фефилова о победе: это действительно потрясающее достижение и для меня, и для моей семьи

Новости Беларуси. Победительницей Балтийской лиги по пулу стала белоруска Маргарита Фефилова. Чуть ранее она же возглавила европейский рейтинг, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вместе с красотой, здоровьем и покладистым характером маленькая Маргарита по рождению унаследовала тягу к бильярдному столу и победам. 18-кратная чемпионка страны, многократный победитель и призер евротуров – девушке 20 года. На радость папе, судье первой категории, в коллекции Марго значатся трофеи мировых и континентальных форумов. В 2017 году белоруска распахнула окно в Европу и возглавила рейтинг континента.

Маргарита Фефилова , победитель Балтийских игр - 2017: В этом году проходило 6 женских евротуров. Две победы на евротуре принесли мне первую позицию в рейтинге. Я очень счастлива, потому что это действительно потрясающее достижение и для меня, и для моей семьи. Сразу – с корабля на бал – с Евротура пришлось ехать на финальный этап Балтийской лиги, где я защитила свой прошлогодний титул и заняла первое место. Мне пришлось преодолеть путь не только в играх женщин, но и мужчин.

Первый номер еврорейтинга застолбила себе места на основных этапах Чемпионатов и Кубков мира-2018 среди 64 сильнейших спортсменов мира. Так что впереди уже не европейское окно, а мировая дверь.

Маргарита Фефилова:

В следующем году я бы хотела подняться в топ рейтинга не только европейского, но и мирового.

В пуле нет предела совершенству. Благо, возрастных ограничений в этом виде спорта не существует.