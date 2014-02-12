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Биатлонистку Дарью Домрачеву с блестящей победой на Олимпиаде в Сочи поздравил ФК БАТЭ

12 февраля 2014 07:53
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Новости Беларуси. Футбольный клуб БАТЭ от всей души поздравляет белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву с блестящей победой в гонке преследования на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи!

«Наша спортсменка не просто оказалась лучшей, а гордо финишировала с государственным флагом в руках, нарастив внушительный отрыв от преследователей. За блистательными последними метрами с ликованием наблюдала вся страна! Мы говорим Даше огромное спасибо за фантастические эмоции, которые она доставила белорусским любителям биатлона! От имени ФК БАТЭ и всех наших болельщиков желаем новоиспеченной олимпийской чемпионке удачи в оставшихся сочинских стартах! Очень болеем за тебя, Даша!»

Поздравления также поступают Министерств и ведомств, спортивных федераций и известных белорусских спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Зимняя Олимпиада

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