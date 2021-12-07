Белорусы успешно стартовали на чемпионате мира по муай-тай в Пхукете

Новости Беларуси. Белорусы успешно вступили в спор за награды в рамках чемпионата мира по таиландскому боксу, который проходит в Пхукете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый соревновательный день наши спортсмены не разочаровали. Наиболее ярко выступили Дмитрий Варец, Владислав Абрамович, Евгений Макей и Татьяна Гращенкова, которые победили своих оппонентов и прошли в следующую стадию соревнования в своих категориях. Сражения в рамках мирового форума продолжаются прямо сейчас.