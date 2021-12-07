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Белорусы успешно стартовали на чемпионате мира по муай-тай в Пхукете

07 декабря 2021 17:06
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Новости Беларуси. Белорусы успешно вступили в спор за награды в рамках чемпионата мира по таиландскому боксу, который проходит в Пхукете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы успешно стартовали на чемпионате мира по муай-тай в Пхукете-1

В первый соревновательный день наши спортсмены не разочаровали. Наиболее ярко выступили Дмитрий Варец, Владислав Абрамович, Евгений Макей и Татьяна Гращенкова, которые победили своих оппонентов и прошли в следующую стадию соревнования в своих категориях. Сражения в рамках мирового форума продолжаются прямо сейчас.

Чемпионат завершится 12 декабря.

# Мировой бокс # Дмитрий Варец # Владислав Абрамович # Евгений Макей # Татьяна Гращенкова # Фотофакт

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