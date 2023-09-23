Сборная Беларуси по пляжному футболу оспорит бронзу Евролиги

Быть в финале не суждено. Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет за бронзу Евролиги. 23 сентября в матче 1/2 финала команда Николаса Альворадо уступила испанцам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет – 2:4, причем первыми забили мы. Отличился Игорь Бриштель. Затем пиренейцы инициативу перехватили и сумели огорчить белорусов трижды кряду. Олег Гапон в середине третьего тайма подарил было надежду на спасение. Однако соперник тут же восстановил разницу в два мяча. Больше цифры на табло не менялись. Дуэль за бронзу состоится завтра, 24 сентября.