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Сборная Беларуси по пляжному футболу оспорит бронзу Евролиги

23 сентября 2023 16:43
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Быть в финале не суждено. Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет за бронзу Евролиги. 23 сентября в матче 1/2 финала команда Николаса Альворадо уступила испанцам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по пляжному футболу оспорит бронзу Евролиги-1

Счет – 2:4, причем первыми забили мы. Отличился Игорь Бриштель. Затем пиренейцы инициативу перехватили и сумели огорчить белорусов трижды кряду. Олег Гапон в середине третьего тайма подарил было надежду на спасение. Однако соперник тут же восстановил разницу в два мяча. Больше цифры на табло не менялись. Дуэль за бронзу состоится завтра, 24 сентября.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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