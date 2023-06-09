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Хоккей. Команда Алексея Протаса разгромно уступила «Коачелле»

09 июня 2023 10:12
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В Американской хоккейной лиге началась финальная серия Кубка Колдера. В первом поединке «Херши», за который выступает белорус Алексей Протас, в гостях разгромно уступил «Коачелле» – 0:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Команда Алексея Протаса разгромно уступила «Коачелле»-1

Отечественный форвард исполнил два броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности 0. Тем не менее нападающий остается лучшим бомбардиром плей-офф среди своих одноклубников. На его счету 12 баллов в 14 матчах. Также он входит в топ-10 бомбардиров всего розыгрыша плей-офф АХЛ.

# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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