Хоккей. Команда Алексея Протаса разгромно уступила «Коачелле»

В Американской хоккейной лиге началась финальная серия Кубка Колдера. В первом поединке «Херши», за который выступает белорус Алексей Протас, в гостях разгромно уступил «Коачелле» – 0:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественный форвард исполнил два броска по воротам и завершил встречу с показателем полезности 0. Тем не менее нападающий остается лучшим бомбардиром плей-офф среди своих одноклубников. На его счету 12 баллов в 14 матчах. Также он входит в топ-10 бомбардиров всего розыгрыша плей-офф АХЛ.