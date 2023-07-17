Белорусские пловцы взяли бронзу на первенстве России

Парни были настолько быстрыми, что им удалось установить национальный рекорд по своему возрасту. Отныне новое достижение составляет 3 минуты 44,17 секунды. Данный пьедестал стал заключительным, но вовсе не единственным. Также на счету соотечественников еще одна бронза и серебро.