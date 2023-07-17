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Белорусские пловцы взяли бронзу на первенстве России

17 июля 2023 15:15
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Белорусский квартет пловцов-юниоров завоевал бронзовую награду на первенстве России. Отличилась мужская комбинированная эстафета 4х100, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские пловцы взяли бронзу на первенстве России-1

Парни были настолько быстрыми, что им удалось установить национальный рекорд по своему возрасту. Отныне новое достижение составляет 3 минуты 44,17 секунды. Данный пьедестал стал заключительным, но вовсе не единственным. Также на счету соотечественников еще одна бронза и серебро.

# Плавание # Фотофакт

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