Хоккей. Сборная Беларуси U-17 потерпела второе поражение в Кубке Сириуса

Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, потерпела второе кряду поражение в Кубке Сириуса. На сей раз наша дружина не устояла под напором команды России U17, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, потерпела второе кряду поражение в Кубке Сириуса. На сей раз наша дружина не устояла под напором команды России U17, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хозяева начали очень резво и после двух периодов практически сняли вопросы о будущем победителе, ведя 5:0. Белорусы ответили только двумя взятиями ворот. Забросили Павлов и Пономарев. Для нас турнир продолжится завтра, 18 июля. Предстоит помериться силами со сверстниками из Приволжского федерального округа.