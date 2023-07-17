Прямой эфир

Хоккей. Сборная Беларуси U-17 потерпела второе поражение в Кубке Сириуса

17 июля 2023 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси по хоккею, составленная из игроков до 17 лет, потерпела второе кряду поражение в Кубке Сириуса. На сей раз наша дружина не устояла под напором команды России U17, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Сборная Беларуси U-17 потерпела второе поражение в Кубке Сириуса-1

Хозяева начали очень резво и после двух периодов практически сняли вопросы о будущем победителе, ведя 5:0. Белорусы ответили только двумя взятиями ворот. Забросили Павлов и Пономарев. Для нас турнир продолжится завтра, 18 июля. Предстоит помериться силами со сверстниками из Приволжского федерального округа.

# Хоккей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко остаётся второй ракеткой планеты
17 июля 2023 15:11

Соболенко остаётся второй ракеткой планеты

Победа над сборной России и рекорд в НХЛ – Федерация хоккея Беларуси подвела итоги сезона
17 июля 2023 15:09

Победа над сборной России и рекорд в НХЛ – Федерация хоккея Беларуси подвела итоги сезона

В Минске сыграли заключительные матчи в открытом чемпионате страны по баскетболу 3x3
17 июля 2023 15:06

В Минске сыграли заключительные матчи в открытом чемпионате страны по баскетболу 3x3