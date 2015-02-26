ХК «Динамо-Минск» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина сыграет с финским «Йокеритом»

Новости Беларуси. Регулярный чемпионат Континентальной Хоккейной Лиги подошел к концу. 24 февраля были сыграны 13 заключительных матчей, среди которых и дерби двух столиц – «Динамо» московское против «Динамо» минского.

В гостевой игре c третьей командой Западной конференции «зубры» выглядели достойно, но возможностью завоевать последние в сезоне очки не воспользовались.

После сухого первого периода динамовцы Москвы и Минска по разу обменялись шайбами во второй трети. У нашего клуба свою фамилию на табло зажег Шарль Лингле.

Увы, в третьем периоде голы влетали исключительно в рамку минского голкипера Дмитрия Мильчакова. Его огорчили Вишневский и Карсумс, оформившие итоговый счет – 3:1.

Соперником минского «Динамо» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина станет финский «Йокерит», матч с которым, к слову, открывал для подопечных Любомира Поковича новый сезон в сентябре.

27 и 28 февраля «бело-синие» сразятся с оппонентом в Хельсинки, а 2 и 3 марта примут «джокеров» на «Минск-Арене». Матчевая серия будет продолжаться до четырех викторий одной из команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».