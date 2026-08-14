В ожидании международных стартов: белорусские гандболисты проводят тренировочный сбор

Мужская сборная Беларуси по гандболу собралась в столице на учебно-тренировочный сбор. Это 20 лучших ребят, представляющих отечественные клубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главком вызвал на традиционный летний учебно-тренировочный сбор 20 парней. Средний возраст 20 лет, это ребята, которые закреплены за отечественными клубами. Помимо «армейцев», здесь и представители Могилева, а также из Дзержинска.