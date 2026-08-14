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В ожидании международных стартов: белорусские гандболисты проводят тренировочный сбор

14 августа 2026 17:58
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Мужская сборная Беларуси по гандболу собралась в столице на учебно-тренировочный сбор. Это 20 лучших ребят, представляющих отечественные клубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ожидании международных стартов: белорусские гандболисты проводят тренировочный сбор-2

Главком вызвал на традиционный летний учебно-тренировочный сбор 20 парней. Средний возраст 20 лет, это ребята, которые закреплены за отечественными клубами. Помимо «армейцев», здесь и представители Могилева, а также из Дзержинска.

Подробнее в видео.

# Гандбол

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