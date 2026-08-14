ХК «Динамо-Минск» обыграл «Шанхайских драконов» на старте Кубка Минска

Дружины выдали результативную дуэль и на двоих забросили 12 шайб, численный перевес оказался на стороне наших парней – 7:5. Дубли за «зубров» оформили Мирослав Михалев и Сергей Кузнецов, еще по разу отличились Даниил Сотишвили и новички белорусского клуба Ретт Гарднер и Арсений Чухраев. Этот матч также стал дебютным для главного тренера Сергея Брылина.

Сергей Брылин главный тренер ХК «Динамо-Минск»:

Мне понравилось, с какой энергией мы играли, с самоотдачей. Как мы терпели, не отвечали на стычки, на провокации. И в принципе не уступили ни в борьбе, ни в желании победить. Понятное дело, что были ошибки, какие-то недочеты. Мы их обязательно исправим, поработаем над ними и будем двигаться вперед.

Следующий поединок «динамовцы» проведут 15 августа против магнитогорского «Металлурга». Всего участие в розыгрыше Кубка Минска принимают шесть команд, которые разделены на две тройки. Победители обеих групп встретятся в финале 17 августа.