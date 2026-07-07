Белорусские борцы продолжают выступление на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 7 июля, в весовой категории до 67 килограммов наш Михаил Марковский стартовал с победы, не оставив шансов оппоненту из Румынии – 9:0. Еще троих белорусских борцов постигла неудача. Дмитрий Дудук, одержавший вчера две победы и потерпевший поражение, в утешительном поединке уступил сопернику из России – 3:14. Павел Савицкий и Владимир Негода завершили выступление на ранних стадиях. Двоим нашим борцам-классикам еще предстоит провести поединки. Всего нашу страну на соревнованиях представляют 24 атлета.