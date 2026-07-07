Шестеро белорусских боксеров стали призерами международного турнира в Казахстане

Шестеро белорусских боксеров стали призерами международного турнира среди молодежи, который прошел в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Золотую награду завоевал Назар Стальчук. Он показал лучший результат в весе до 85 килограммов. Также четыре раза соотечественники поднимались на вторую ступень пьедестала. Серебряные награды в своих категориях выиграли Андрей Новик, Богдан Шашлыков, Илья Нагорный и Никита Прудников. Еще один земляк Никита Касацкий завоевал бронзу. Конкуренцию белорусским атлетам составляли представители шести стран.