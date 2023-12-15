В Уфе стартовал второй этап Кубка Содружества по биатлону

Первыми на дистанцию отправились мужчины. Среди которых и 10 представителей нашей страны. Конечно, главные медальные надежды были связаны с лидером нашей сборной Антоном Смольским. Однако он допустил три промаха на огневых рубежах и остался вне десятки сильнейших, заняв итоговое 18-е место. Лучшим из белорусов стал Дмитрий Лазовский. У него один промах и шестая строчка в финишном протоколе, следом расположился Иван Тулатин. Однако надежды на медали в завтрашней гонке преследования еще сохраняются. А совсем скоро, ровно в полдень, на дистанцию отправятся девушки. Им предстоит преодолеть 7,5 километра. На старт выйдут четыре белоруски, среди которых и лидер сборной Анна Сола.