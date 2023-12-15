Международная теннисная федерация назвала лучших игроков 2023-го

Международная теннисная федерация назвала лучших игроков 2023 года, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Чемпионкой мира среди женщин стала Арина Соболенко. В 2023 году она впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема» Australian Open.

А также дошла до финала на открытом чемпионате США и до полуфиналов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Она впервые в карьере возглавила рейтинг и провела на первой строчке семь недель. У мужчин вне конкуренции оказался сербский теннисист Новак Джокович. Он назван лучшим в восьмой раз в истории.