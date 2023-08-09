Плюс 6 медалей – белорусские спортсмены обновили копилку наград II Игр стран СНГ

Буря эмоций на трибунах гродненского Ледового дворца. Две награды завоевали наши силачи. Серебряным призером стал тяжелоатлет Евгений Тихонцов. В сумме двоеборья чемпион мира и Европы набрал 391 килограмм. Всего одного кило не хватило силачу до золотой награды. А наш Сергей Шаренков принес стране бронзу, подняв в сумме 366 килограммов веса. Блистательными выступлениями порадовали и лучники. Белорусы поднялись на вторую ступень пьедестала. А золото стране обеспечили пулевые стрелки.