Белорус Владислав Ярош возглавил рейтинг юниоров на велогонке «Дружба народов Северного Кавказа»

В России продолжается многодневная велогонка «Дружба народов Северного Кавказа» с участием белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В понедельник, 11 сентября, гонщики провели уже шестой этап. На этот раз горный. Успешно выступил наш юниор Владислав Ярош. Он вновь стал победителем раунда. Также юный атлет продолжает возглавлять общий зачет среди сверстников.

Владислав Ярош, лидер рейтинга среди юниоров:

Гонка на самом деле очень интересная. Много этапов, очень подходит мне горный рельеф. Больше настраиваемся на него, нежели на равнины. Впечатления от гонки – просто что-то невероятное. Конкуренция высокая.

12 сентября гонщиков ждет отдых. А 13-го пройдет седьмой этап. Напомним, в турнире принимают участие велосипедисты из Беларуси, России, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.