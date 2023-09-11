Прямой эфир

Белорус Владислав Ярош возглавил рейтинг юниоров на велогонке «Дружба народов Северного Кавказа»

11 сентября 2023 20:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В России продолжается многодневная велогонка «Дружба народов Северного Кавказа» с участием белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Владислав Ярош возглавил рейтинг юниоров на велогонке «Дружба народов Северного Кавказа»-1

В понедельник, 11 сентября, гонщики провели уже шестой этап. На этот раз горный. Успешно выступил наш юниор Владислав Ярош. Он вновь стал победителем раунда. Также юный атлет продолжает возглавлять общий зачет среди сверстников.

Белорус Владислав Ярош возглавил рейтинг юниоров на велогонке «Дружба народов Северного Кавказа»-4

Владислав Ярош, лидер рейтинга среди юниоров:
Гонка на самом деле очень интересная. Много этапов, очень подходит мне горный рельеф. Больше настраиваемся на него, нежели на равнины. Впечатления от гонки – просто что-то невероятное. Конкуренция высокая.

12 сентября гонщиков ждет отдых. А 13-го пройдет седьмой этап. Напомним, в турнире принимают участие велосипедисты из Беларуси, России, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов.

# Велоспорт # Владислав Ярош # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею за 11 сентября
11 сентября 2023 20:17

Результаты матчей чемпионата Беларуси по хоккею за 11 сентября

Арина Соболенко официально возглавила международный рейтинг
11 сентября 2023 20:08

Арина Соболенко официально возглавила международный рейтинг

Александра Саснович пробилась в основную сетку теннисного турнира в Сан-Диего
11 сентября 2023 14:10

Александра Саснович пробилась в основную сетку теннисного турнира в Сан-Диего