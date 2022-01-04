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Беларусь примет юношеский чемпионат Европы по волейболу

04 января 2022 18:37
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Новости Беларуси. Плюс один международный турнир у нас дома. Беларусь получила право проведения второго раунда чемпионата Европы по волейболу среди девушек до 21 года и среди парней до 22 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Беларусь примет юношеский чемпионат Европы по волейболу-1

Пропуски в финальную стадию будут разыграны с 19 по 21 мая в Минске. Будем верить, что родные стены придадут дополнительные силы нашим спортсменам. А они понадобятся. Ведь оппоненты весьма непросты. Девушки сразятся с россиянками и венгерками. Парни примут сербов и сверстников из Латвии.  

# Волейбол # Фотофакт

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