Итоги сезона – в одном видео. Белорусская федерация футбола показала самые яркие моменты года

Новости Беларуси. Итоги футбольного года – в одном видео. На днях Белорусская федерация футбола опубликовала ролик с лучшими моментами сезона-2018.
Видео появилось на YouTube-канале федерации.
Новости Беларуси. Итоги футбольного года – в одном видео. На днях Белорусская федерация футбола опубликовала ролик с лучшими моментами сезона-2018.
Видео появилось на YouTube-канале федерации.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Беларуская федэрацыя футбола»
3-минутный ролик рассказывает о самых запоминающихся моментах – играх клубов, национальной сборной, детских, юношеских и женских команд, представление нового талисмана сборной Беларуси – Ваяра – и лучшие голы сезона.
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Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Беларуская федэрацыя футбола»
Также на кадрах ролика можно увидеть награждение победителей сезона и эмоциональную реакцию тренеров и игроков. Можно вспомнить, как БАТЭ выиграл Чемпионат Беларуси, а брестское «Динамо» – Кубок Беларуси, «Минск» стал обладателем Суперкубка среди женских команд.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Беларуская федэрацыя футбола»
Кроме этого в видео собраны яркие моменты матчей национальной сборной, а также матчи сезона в Чемпионате Беларуси.
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Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Беларуская федэрацыя футбола»
В конце ролика показано традиционное закрытие футбольного сезона и награждение победителей.
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