Итоги сезона – в одном видео. Белорусская федерация футбола показала самые яркие моменты года

Новости Беларуси. Итоги футбольного года – в одном видео. На днях Белорусская федерация футбола опубликовала ролик с лучшими моментами сезона-2018. Видео появилось на YouTube-канале федерации.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Беларуская федэрацыя футбола»

3-минутный ролик рассказывает о самых запоминающихся моментах – играх клубов, национальной сборной, детских, юношеских и женских команд, представление нового талисмана сборной Беларуси – Ваяра – и лучшие голы сезона. АБФФ представила обновлённый талисман национальной сборной. Теперь это робот с орнаментом

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Беларуская федэрацыя футбола»

Также на кадрах ролика можно увидеть награждение победителей сезона и эмоциональную реакцию тренеров и игроков. Можно вспомнить, как БАТЭ выиграл Чемпионат Беларуси, а брестское «Динамо» – Кубок Беларуси, «Минск» стал обладателем Суперкубка среди женских команд. Футболисты БАТЭ в 15-й раз стали чемпионами Беларуси

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Беларуская федэрацыя футбола»

Кроме этого в видео собраны яркие моменты матчей национальной сборной, а также матчи сезона в Чемпионате Беларуси. «Вы сделали меня счастливым»: Марадона поздравил брестское «Динамо» с победой в Кубке Беларуси‍

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Беларуская федэрацыя футбола»