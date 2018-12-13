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Итоги сезона – в одном видео. Белорусская федерация футбола показала самые яркие моменты года

13 декабря 2018 10:05
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Новости Беларуси. Итоги футбольного года – в одном видео. На днях Белорусская федерация футбола опубликовала ролик с лучшими моментами сезона-2018. 

Видео появилось на YouTube-канале федерации.

Итоги сезона – в одном видео. Белорусская федерация футбола показала самые яркие моменты года -1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Беларуская федэрацыя футбола»

3-минутный ролик рассказывает о самых запоминающихся моментах – играх клубов, национальной сборной, детских, юношеских и женских команд, представление нового талисмана сборной Беларуси – Ваяра – и лучшие голы сезона. 

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Итоги сезона – в одном видео. Белорусская федерация футбола показала самые яркие моменты года -4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Беларуская федэрацыя футбола»

Также на кадрах ролика можно увидеть награждение победителей сезона и эмоциональную реакцию тренеров и игроков. Можно вспомнить, как БАТЭ выиграл Чемпионат Беларуси, а брестское «Динамо» – Кубок Беларуси, «Минск» стал обладателем Суперкубка среди женских команд.

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Итоги сезона – в одном видео. Белорусская федерация футбола показала самые яркие моменты года -7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Беларуская федэрацыя футбола»

Кроме этого в видео собраны яркие моменты матчей национальной сборной, а также матчи сезона в Чемпионате Беларуси.

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Итоги сезона – в одном видео. Белорусская федерация футбола показала самые яркие моменты года -10

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Беларуская федэрацыя футбола»

В конце ролика показано традиционное закрытие футбольного сезона и награждение победителей.

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# Футбол

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