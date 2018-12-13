Новости Беларуси. Всё или ничего! Сегодня, 13 декабря, определится судьба БАТЭ в Лиге Европы УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В квартете L борисовчане находятся на второй позиции с 6 балами и имеют шансы, чтобы продолжить свою еврокубковую компанию. Для выхода в 1/16-ю финала команде Алексея Баги нужно обязательно набирать очки в матче с ПАОКом и надеяться, что «Челси» обыграет венгерский «Види».
Отметим и неприятные моменты для чемпиона Беларуси. В этом поединке не помогут своей команде травмированые Милунович, Филиппенко и Туоминен. Несмотря на такие потери, главком БАТЭ Алексей Бага уверен, что его подопечные сыграют на максимуме своих возможностей.
Напомним, что в первом круге этого турнира ПАОК добился убедительной победы над «желто-синими» – 4:1.
Обслуживать встречу ПАОК-БАТЭ будет немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Вельцем.