Новости Беларуси. Всё или ничего! Сегодня, 13 декабря, определится судьба БАТЭ в Лиге Европы УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В квартете L борисовчане находятся на второй позиции с 6 балами и имеют шансы, чтобы продолжить свою еврокубковую компанию. Для выхода в 1/16-ю финала команде Алексея Баги нужно обязательно набирать очки в матче с ПАОКом и надеяться, что «Челси» обыграет венгерский «Види».