Баскетболистки «Минска» победно стартовали в 1/2 финала чемпионата Беларуси

Противостоит подопечным Ольги Подобед «Горизонт-2-РГУОР». Лидеры регулярного сезона в домашнем поединке не оставили шансов своим визави. И если первая четверть прошла в достаточно плотной борьбе, то в оставшееся время преимуществом владели исключительно хозяйки площадки – они наращивали перевес в счете в каждом из игровых отрезков и постепенно довели его до крупного. Как итог уверенная виктория с разницей в 45 очков – 93:48. Вторая встреча этих дружин состоится 11 апреля.

Напомним, накануне в другой полуфинальной паре гродненская «Олимпия» переиграла действующего триумфатора национального первенства «Горизонт» с комфортным счетом – 60:44.