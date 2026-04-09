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Баскетболистки «Минска» победно стартовали в 1/2 финала чемпионата Беларуси

09 апреля 2026 20:05
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Баскетболистки «Минска» с победы стартовали в полуфинальной серии чемпионата Беларуси среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболистки «Минска» победно стартовали в 1/2 финала чемпионата Беларуси-1

Противостоит подопечным Ольги Подобед «Горизонт-2-РГУОР». Лидеры регулярного сезона в домашнем поединке не оставили шансов своим визави. И если первая четверть прошла в достаточно плотной борьбе, то в оставшееся время преимуществом владели исключительно хозяйки площадки – они наращивали перевес в счете в каждом из игровых отрезков и постепенно довели его до крупного. Как итог уверенная виктория с разницей в 45 очков – 93:48. Вторая встреча этих дружин состоится 11 апреля. 

Напомним, накануне в другой полуфинальной паре гродненская «Олимпия» переиграла действующего триумфатора национального первенства «Горизонт» с комфортным счетом – 60:44. 

# Баскетбол

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