Белорусские хоккеисты удачно выступили за свои клубы в рамках КХЛ

Белорусы удачно выступили за свои клубы в рамках Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Форвард нижегородского «Торпедо» Андрей Белевич отметился голом на выезде с «Адмиралом». Победителя противостояния удалось выявить в овертайме, им стали «автозаводцы» – 3:2. Игровое время земляка – 12 минут 40 секунд. Данное результативное действие стало юбилейным, сотым в регулярке лиги. Ассистом этом же поединке разжился еще один игрок национальной сборной Дмитрий Дерябин. Нападающий «Сибири» Максим Сушко помог своему клубу одержать верх над «Ак Барсом». Во втором периоде он сравнял цифры на табло, благодаря чему определить сильнейшего получилось лишь в серии буллитов – 3:2. Айс-тайм нашего игрока – 11 минут и 28 секунд. Белорусский вратарь «Северстали» Константин Шостак в матче против «Спартака» вышел на замену, но пропустил дважды, итог поединка – 1:5.