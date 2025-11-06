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«Металлург» прервал победную серию «Юности» в чемпионате Беларуси по хоккею

06 ноября 2025 12:03
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Хоккеисты «Металлурга» прервали победную серию «Юности» в чемпионате Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом периоде команды оставили свои ворота на замке, вторая 20-минутка прошла по такому же сценарию.

«Металлург» прервал победную серию «Юности» в чемпионате Беларуси по хоккею-2

Исход встречи решила единственная шайба, автором которой за шесть минут до конца заключительной трети стал нападающий хозяев Максим Усков. Голкипер хозяев Сергей Большаков совершил 30 сэйвов. Таким образом, подопечные Сергея Стася потерпели первое поражение на отрезке из девяти противостояний. «Сталевары» набрали очки в шестой игре кряду.

«Металлург» прервал победную серию «Юности» в чемпионате Беларуси по хоккею-4

Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Металлург»:
Хорошая командная победа. Мы сделали свою работу и не допустили тех погрешностей, которые у нас были в прошлых матчах.

«Металлург» прервал победную серию «Юности» в чемпионате Беларуси по хоккею-6

Полная цифровая картина игрового вечера – на ваших экранах. 6 ноября борьба в экстралиге продолжится тремя дуэлями – в Бресте, Гродно и Витебске.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Саяпин

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