«Металлург» прервал победную серию «Юности» в чемпионате Беларуси по хоккею

Хоккеисты «Металлурга» прервали победную серию «Юности» в чемпионате Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом периоде команды оставили свои ворота на замке, вторая 20-минутка прошла по такому же сценарию.

Исход встречи решила единственная шайба, автором которой за шесть минут до конца заключительной трети стал нападающий хозяев Максим Усков. Голкипер хозяев Сергей Большаков совершил 30 сэйвов. Таким образом, подопечные Сергея Стася потерпели первое поражение на отрезке из девяти противостояний. «Сталевары» набрали очки в шестой игре кряду.

Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Металлург»:

Хорошая командная победа. Мы сделали свою работу и не допустили тех погрешностей, которые у нас были в прошлых матчах.