Прямой эфир

Белорусские велогонщики завоевали 4 медали на соревнованиях «Гран-при Санкт-Петербурга»

02 июня 2023 13:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси успешно стартовала на «Гран-при Санкт-Петербурга» по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После первого соревновательного дня в активе нашей команде четыре медали, одна из которых высшей пробы.

В командном спринте на 750 метров не было равных Артему Зайцеву с партнерами. В женском командном пасьюте Таисия Носкович, Анастасия Киптикова, Ирина Чуянкова и Алина Короткина расположились на второй строчке итогового протокола. В этом же виде программы бронзовый результат продемонстрировал наш второй коллектив. На третье место поднялись и юниорки.

Белорусские велогонщики завоевали 4 медали на соревнованиях «Гран-при Санкт-Петербурга»-1

Гран-при Санкт-Петербурга продолжится 2 июня. В программе индивидуальные гонки и спринты.

# Велоспорт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ирина Шиманович вышла во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису
01 июня 2023 13:57

Ирина Шиманович вышла во второй круг парного разряда Открытого чемпионата Франции по теннису

Егор Герасимов обыграл более рейтингового теннисиста на турнире в Боснии и Герцеговине
01 июня 2023 12:48

Егор Герасимов обыграл более рейтингового теннисиста на турнире в Боснии и Герцеговине

Алексей Протас набрал 12 результативных действий в 12 противостояниях
01 июня 2023 12:43

Алексей Протас набрал 12 результативных действий в 12 противостояниях