Белорусские велогонщики завоевали 4 медали на соревнованиях «Гран-при Санкт-Петербурга»

Сборная Беларуси успешно стартовала на «Гран-при Санкт-Петербурга» по велоспорту на треке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После первого соревновательного дня в активе нашей команде четыре медали, одна из которых высшей пробы.

В командном спринте на 750 метров не было равных Артему Зайцеву с партнерами. В женском командном пасьюте Таисия Носкович, Анастасия Киптикова, Ирина Чуянкова и Алина Короткина расположились на второй строчке итогового протокола. В этом же виде программы бронзовый результат продемонстрировал наш второй коллектив. На третье место поднялись и юниорки.