Андрей Стась проведет тысячный матч в КХЛ

11 апреля хоккеисты минского «Динамо» проведут второй поединок в четвертьфинале Кубка Гагарина. В первом матче команда Дмитрия Квартальнова потерпела поражение от «Ак Барса» со счетом 1:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Помимо запредельной мотивации и фактора родных трибун, «зубры» будут стремиться порадовать результативной игрой своего капитана. Для Андрея Стася завтрашний матч особенный – тысячный поединок в Континентальной хоккейной лиге. Он станет первым белорусским игроком в этом элитном клубе.

Егор Бориков, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Это наш лидер, он всегда ведет нас за собой. Это не может не радовать, что первый белорус, который играет такое количество матчей в КХЛ. Это круто, мы все этого ждем, как и он.

Церемония награждения Андрея Стася пройдет завтра перед поединком в 16 часов 15 минут. Сам матч начнется в 16 часов 30 минут. Болеем за наших! Из списка травмированных выведен Даниил Сотишвили. Форвард получил повреждение в конце марта и не смог принять участие в матчах первого раунда плей-офф.