Прямой эфир

Белорусские спортсмены уверенно выступают на ЧЕ по прыжкам на батуте

10 апреля 2026 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские спортсмены уверенно выступают на чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович занял первое место в квалификации. Вслед за ним, со вторым результатом, расположился еще один наш соотечественник Станислав Яскевич. В полуфинал пробился и Андрей Буйлов, он стал четвертым. У женщин также лидерство захватила белоруска. Выше всех в протоколе поднялась Яна Лебедева. Екатерина Ершова и Виолетта Бордиловская прошли отбор и продолжат борьбу на континентальном первенстве.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетболистки «Минска» победно стартовали в 1/2 финала чемпионата Беларуси
09 апреля 2026 20:05

Баскетболистки «Минска» победно стартовали в 1/2 финала чемпионата Беларуси

Минское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
09 апреля 2026 20:02

Минское «Динамо» уступило «Ак Барсу» в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина

Новый национальный рекорд установлен на чемпионате Беларуси по плаванию
09 апреля 2026 18:23

Новый национальный рекорд установлен на чемпионате Беларуси по плаванию