Белорусские спортсмены уверенно выступают на ЧЕ по прыжкам на батуте

Белорусские спортсмены уверенно выступают на чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Двукратный олимпийский чемпион Иван Литвинович занял первое место в квалификации. Вслед за ним, со вторым результатом, расположился еще один наш соотечественник Станислав Яскевич. В полуфинал пробился и Андрей Буйлов, он стал четвертым. У женщин также лидерство захватила белоруска. Выше всех в протоколе поднялась Яна Лебедева. Екатерина Ершова и Виолетта Бордиловская прошли отбор и продолжат борьбу на континентальном первенстве.